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TAP'ın faaliyete geçmesiyle Azerbaycan gazı İtalya'ya ulaştı! Dışişleri açıkladı

Dışişleri Bakanlığı, Trans-Adriyatik Doğal Gaz Boru Hattı'nın (TAP) faaliyete geçmesiyle Azerbaycan gazının İtalya'ya ulaştığını açıkladı.

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Dışişleri Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi: TAP’ın faaliyete geçmesiyle Azerbaycan gazı İtalya’ya ulaştı. Güney Gaz Koridoru işlerlik kazandı. Ülkemizin Avrupa’nın geri kalanının enerji arz güvenliğine katkısında yeni bir sayfa açıldı.

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