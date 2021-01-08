TAP'ın faaliyete geçmesiyle Azerbaycan gazı İtalya'ya ulaştı! Dışişleri açıkladı
Dışişleri Bakanlığı, Trans-Adriyatik Doğal Gaz Boru Hattı'nın (TAP) faaliyete geçmesiyle Azerbaycan gazının İtalya'ya ulaştığını açıkladı.Abone ol
Dışişleri Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi: TAP’ın faaliyete geçmesiyle Azerbaycan gazı İtalya’ya ulaştı. Güney Gaz Koridoru işlerlik kazandı. Ülkemizin Avrupa’nın geri kalanının enerji arz güvenliğine katkısında yeni bir sayfa açıldı.