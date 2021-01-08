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Posof böyle bir kış daha görmedi

İhlas Haber Ajansı

İklimlerin değişmesi Posof'u da etkiledi. Ardahan’ın Posof ilçesinde 80 yılın en sıcak kış mevsimi yaşanıyor.

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Posof’ta yaşayan yaşlı vatandaşlar, Ekim ayından sonra Posof’un tamamen kar altında kaldığını ve soğuklardan dolayı paltosuz dışarı çıkabilmenin mümkün olamadığını belirterek. “Şimdi ise Ocak ayı olmasına rağmen Aralık ayı sonunda yağan üç günlük kar dan sonra havalar tamamen açtı ve gündüzleri tamamen güneşli geçiyor. Geceleri ise ayaz soğuğu olduğu için -8 dereceye kadar düşüyor ama gündüzleri 3 ile 8 derece arasında sıcaklık oluyor” dediler.
Posof vadisinde güneye bakan kısımlar da kar yokken, batı ve kuzeye bakan yamaçlar la düz yerler beyazlıklarını koruyor.

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