Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk: 14 ilaç daha geri ödeme listesine alındı

4’ü kanser olmak üzere 14 ilacın daha geri ödeme listesine alındı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt bununla birlikte geri ödeme listesindeki toplam ilaç sayısının 8920 olduğunu belirtti.

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Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, 4'ü kanser olmak üzere 14 ilacın daha geri ödeme listesine alındığını açıkladı.

Bakan Selçuk, 30 Aralık 2020 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Sağlık Uygulama Tebliğine (SUT) ilişkin yeni düzenlemelerin Sosyal Güvenlik Kurumu resmi web sitesinde yer aldığını belirtti.

“Geri ödeme listesindeki toplam ilaç sayısı 8920 oldu”

Geri ödeme listesinde yurt dışından temin edilen 375, ülkemizde ruhsatlı 8545 ilacın bulunduğunu belirten Bakan Selçuk, “Sosyal Güvenlik Kurumumuzda bu eklemeyle birlikte bedeli ödenen yurtiçi ilaç sayısı 8545’e ulaştı” dedi.

Eklenen 14 yeni ilacın mevcut durumda yalnızca 8’inin eşdeğerinin bulunduğunu kaydeden Bakan Selçuk, “Bu ilaçların geri ödeme listesine ilavesiyle, kullanıldıkları tedaviler için yeni alternatifler ve erişim kolaylıkları doğdu” diye konuştu.