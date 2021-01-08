Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir bu kez tarlada tohum serpti

Daha önce makam aracını satarak elde edilen gelirle ihtiyaç sahibi öğrencilere yaptığı yardımlarla bilinen Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, bu kez de tarlada tohum serptiği fotoğraflarla dikkat çekti.

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Kocaeli'de evinde ilaç tedavisiyle yeni tip koronavirüsü (Kovid-19) yenerek görevine dönen Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, sık sık yaptığı yardımlar ve projelerle gündeme geliyor. Şayir, seçim döneminde verdiği sözünü yerine getirmiş, yüzlerce üniversite öğrencisine burs sağlamıştı. Hatta makam aracını satan belediye başkanı, buradan elde edilen gelirle de 12 bin öğrenciye kırtasiye yardımı yapmıştı. Başkan Şayir'in bu hareketi taraflı tarafsız herkesin takdirini kazanmıştı.

''Bu kapsamda gerçekleştirilen korunga tohumu ekimindeyiz"

31 Mart yerel seçimlerinde Dilovası'nda yüzde 51,03'lük kesimin desteğini alarak belediye başkanlığı koltuğuna oturan Şayir, son olarak tarlada tohum serptiği görüntülerle gönülleri fethetti. Tohum serptiği anları sosyal medya hesabından paylaşan Başkan Şayir, şu ifadelere yer verdi: "Kocaeli Büyükşehir, Gebze ve Dilovası Belediyeleri olarak Gebze Ziraat Odası'nın girişimlerini destekliyoruz. Bu kapsamda gerçekleştirilen korunga tohumu ekimindeyiz."

Koronayı atlattı

Hamza Şayir, geçtiğimiz haftalarda yakalandığı Covid-19 salgını nedeniyle bir süredir evinde karantina altında tedavi görüyordu. Karantinası biten ve koronayı yenen Şayir, sahaya inerek ihalesi yapılan ve çalışmasına başlanılan Diliskelesi Mahallesi'ndeki halı saha ve sosyal tesisin inşaat çalışmalarını yerinde incelemişti.

''Küçük kızıma dokunamamak, sarılamamak oldu''

Evde karantina sürecinde yaşadıklarına değinen Şayir, şu ifadeleri kullanmıştı; "Beni karantina sürecinde en çok zorlayan şey, küçük kızıma dokunamamak, sarılamamak oldu. O beni çok zorladı. Kızımın kapının arkasından 'Baba sana bir kez dokunayım, sarılayım, başka bir şey istemiyorum.' sözleri beni çok duygulandırdı. Bu olayları birebir yaşadık. 'Ne olursun sadece bir kez sarılayım baba, başka bir şey istemiyorum.' cümleleri beni çok etkiledi. Kızım, yanıma gelemiyor diye ağlıyordu. Sağ olsun eşim, bu süreçte çok yardımcı oldu ve çok şükür atlattık. En iyi tedbir her zaman kendini korumaktır. Hastalığa yakalanmamak için en iyi ilaç, kendini korumak ve tedbirini almak."

Kolileri sırtlayarak taşımıştı

Hatırlanacağı üzere Başkan Şayir, pandemi sürecinin tavan yaptığı dönemde bütün ilçeye yardım kumanyası, patates ve soğan dağıtmıştı. Ekiplerle birlikte bu dağıtıma bizzat katılan ve kolileri sırtlayarak taşıyan Başkan Şayir'in fotoğrafları o dönem sosyal medyada büyük yankı uyandırmıştı.