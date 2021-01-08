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Kırşehir'de DEAŞ operasyonu: 24 şüpheli gözaltına alındı

KIRŞEHİR'de, terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda Irak uyruklu 24 kişi gözaltına alındı. Evde yapılan aramalarda dijital materyallere el konuldu.

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Kırşehir İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri, terör örgütü DEAŞ üyelerinin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda Irak uyruklu 24 kişinin DEAŞ adına faaliyette bulundukları ve çatışma bölgesindeki kişilerle irtibatlı oldukları belirlendi.

32 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda şüphelilerin tamamı yakalandı. Evde yapılan aramalarda dijital materyallere el konuldu. Gözaltına alınan şüpheliler, Emniyet Müdürlüğü’ndeki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.  

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