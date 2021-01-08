Uğurtan Dora kimdir kaç yaşında evli mi? Uğurtan Dora aslen nereli

Survivor 2021 yarın akşam ilk bölümü ile başlıyor. Survivor 2021 gönüllüler kadrosunda yer alan isimlerden biri de Uğurtan Dora oldu. 37 yaşında olan Uğurtan Dora aslen İstanbullu lisanslı basketbol geçmişi olan Uğurtan Dora tercümanlık yaptı.

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TV8 ekranlarının en çok sevilen, dünyanın en zorlu yarışması Survivor 2021 yarın akşam ilk bölümü ile başlıyor. Her yıl daha da zorlaşan ada şartlarında bu sene gönüllüler kadrosunda yer alacak isimlerden biri de 37 yaşında olan Uğurtan Dora oldu. Peki, Survivor 2021 kadrosunda yer alan Uğurtan Dora kimdir, kaç yaşında? İşte Survivor 2021 Gönüllüler ekibinde yer alacak olan Uğurtan Dora'nın hayatıyla ilgili bilgiler...

Survivor 2021 kadrosunda yer alan Uğurtan Dora, 7 Kasım 1984 tarihinde İstanbul Şişli’de dünyaya geldi.

Saint Benoit Fransız ve Sakıp Sabancı Anadolu Lisesini tamamladıktan sonra İzmir’deli Dokuz Eylül Üniversitesi’nin lisan bölümünü kazandı. Çeşitli spor dallarıyla ilgilenen Uğurtan Dora’nın sutopu, jimnastik, kürek, basketbol, ve fitness gibi birçok farklı dalda deneyimi bulunuyor. Lisanslı basketbol geçmişi olan Uğurtan Dora, aynı zamanda Fas, Cezayir, Tunus ve İran’da IMMİB ticaret heyeti ve bakanlar kurulu adına tercümanlık yaptı.

2013-2018 yıllarında özel bir firmada yöneticilik görevini üstlenen Uğurtan Dora’nın oyunculuk deneyimi de var. Uğurtan Dora, bu zamana kadar 50’dan fazla reklamda rol almıştı.

Survivor ne zaman başlıyor: Survivor 2021 9 Ocak Cumartesi akşamı ilk bölümü ile izleyenlerle buluşacak. Yeni sezon öncesi yarışmanın yayınlanan tanıtım fragmanında kadrodaki isimlerin iddialı sözleri dikkat çekti.

2021 Survivor ünlüler kadrosu kimler var: 9 Ocak tarihinde yayın hayatına başlayacak olan Survivor 2021'in ünlüler kadrosunda Batuhan Karacakaya, Çağrı Atakan, Melis Sezer,İsmail Balaban, Hayrettin, Öykü Çelik, Cemal Hünal, Merve Aydın, Meryem Kasap, Barış Özbek yer aldı.

2021 Survivor Gönüllüler kadrosunda kimler var: Gönüllülerde ise Yiğit Poyraz, Sancakay Ilım Morgül, Emin Günenç, Sena Özdemir, Steven Salam, Aleyna Kalaycıoğlu, Hanzade Ofluoğlu, Yunus Emre Karabacak, Sultan Reşat Hacıahmetoğlu,İlayda Şeker, Ayşe Yüksel, Uğurtan Dora kadroya dahil oldu.