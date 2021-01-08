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İstanbul'daki yaşlı kadın cinayetinde şok itiraf! Gönül ilişkim vardı alkol alıp...

İhlas Haber Ajansı

İSTANBUL'da 68 yaşındaki Neriman Kıvrak cinayetinin zanlısı 64 yaşındaki Cemal Ş. yakalandı. Zanlı ifadesinde cinayetini neden işlediğini itiraf etti.

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Esenler Fatih Mahallesi'nde 6 Ocak'ta Neriman Kıvrak'ın öldürülmesine ilişkin yeni bilgiler ortaya çıktı. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Şube Amirliği ekipleri olay gününe ait güvenlik kameralarını inceledi. Ekipler görüntülerden yola çıkarak, cinayetle ilgili Cemal Ş. (64) isimli şahsı yakaladı. Yakalanan şüphelinin cezaevi firarisi olduğu ve hakkında 6 yıl hapis cezasının olduğu öğrenildi.

İfadesi alınan Cemal Ş., Kıvrak ile gönül ilişkisinin olduğunu, olay günü birlikte alkol aldıklarını ve tartıştıklarını söyledi. Alkolün de etkisiyle Kıvrak'ı bıçaklayarak öldürdüğünü itiraf eden Cemal Ş., adliyeye sevk edildi. Cemal Ş. adliyeye sevk edilirken kameralara "pişmanım" dedi.

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