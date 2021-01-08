Antalya'da yeteneği gelir kapısı oldu! Bilek gücüyle üretiyor makinesi yok

Küçük yaşlardan beri el sanatları ve dokumacılıkla uğraştığını söyleyen Ümmühan Deniz, “Çocukluğumdan beri el sanatlarıyla ve dokumacılıkla uğraşıyorum. Heybe, paspas, kilim gibi her türlü şeyden dokuyorum. Bunun yanında oymacılık yapıyorum, sicim ve çanta dokuyorum. Bir gelirimiz ya da sosyal güvencemiz yok. İşte bunları satabilirsem satıyorum, satamazsam çalışıyorum. Yani çocukluğumdan beri uğraşıyorum” dedi.