Antalya'da yeteneği gelir kapısı oldu! Bilek gücüyle üretiyor makinesi yok
ANTALYA'da yaşayan 55 yaşındaki Ümmühan Deniz çocukluk yaşlarında keşfettiği yeteneği sayesinde para kazanıyor.
Antalya’nın Serik ilçesine bağlı Deniztepesi köyünde yaşayan 55 yaşındaki Ümmühan Deniz’in küçük yaşlarda keşfettiği yeteneği gelir kapısı oldu. Deniz yeteneği sayesinde aile ekonomisine katkı sağlıyor.
El sanatları ile uğraşan Deniz, tamamen bilek gücüyle yaptığı kilim, paspas, sicim, çanta ve oymacılık ile tahta kaşık ve hayvan figürlerinin yanı sıra kargıdan ördüğü sepetleri satıyor. Deniz, azim olduktan sonra sıcak bir yuva olur diyerek, evinin tuğlalarını bile kendisinin ördüğünü söyledi.
Küçük yaşlardan beri el sanatları ve dokumacılıkla uğraştığını söyleyen Ümmühan Deniz, “Çocukluğumdan beri el sanatlarıyla ve dokumacılıkla uğraşıyorum. Heybe, paspas, kilim gibi her türlü şeyden dokuyorum. Bunun yanında oymacılık yapıyorum, sicim ve çanta dokuyorum. Bir gelirimiz ya da sosyal güvencemiz yok. İşte bunları satabilirsem satıyorum, satamazsam çalışıyorum. Yani çocukluğumdan beri uğraşıyorum” dedi.
Bu işe çocukken yaptığı fil heykeliyle başladığını söyleyen Deniz, “Çok küçükken her nesneye ilgi duyardım. Gördüğüm her şeyi ben bunun aynısını yaparım derdim. Küçüklüğümde ilk yaptığım fil heykeliydi. Çamurdan yaptım, burnuna ve ayaklarına tel koydum." şeklinde ifade etti.