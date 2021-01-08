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Bankalar artık müşterilere bu soruları sormayacak! BDDK'dan önemli çalışma

Elektronik bankacılık hizmetlerinin, kimlik tespitlerinde artık müşterinin kimlik bilgileri ve anne kızlık soyadı sorulmayacak. Bunun yerine yeni kimlik kartları ile biyometrik veriler kullanılacak. İşlemdeki güvenlikten bankalar sorumlu olacak.

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Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), bankacılık işlemlerinin daha kolay yürütülmesi için yeni bir adım attı. Elektronik bankacılık hizmetlerinde müşterinin kimliğini tespit etmeye yarayan uygulamalarda farklılığa gidildi. Artık müşterilerin kimliğinin tespitinde kimlik bilgileri ile anne kızlık soyadı hiçbir aşamada kullanılamayacak.

Güvenliği bankalar sağlayacak

TRT Haber'de yer alan habere göre düzenlemeyle kimlik doğrulama işlemlerinde yeni kimlik kartları, pin numaraları ve biyometrik veriler kullanılacak. Kimlik doğrulama sürecinde güvenliği bankalar sağlayacak. Müşterilere ilişkin doğrulama bilgileri müşteriye özgü olacak, taklit edilemeyecek.

Mobil bankacılık uygulaması kullananlara doğrulama işlemleri için mesaj gönderilmeyecek. Bankalar bunu bir kimlik doğrulama unsuru olarak kullanmayacak.

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