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Antalya'da isyan ettiren görüntüler! Sokak ortasında 2 köpeğine sopayla saldırdı

ANTALYA'da bir kadının köpeklerine yaptığı eziyet hem vicdanları yaraladı hem isyan ettirdi. O görüntülerde kadının, elindeki sopayı tüm gücüyle defalarca iki köpeğin kafasına indirdiği görüldü.

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Olay, Antalya’nın Muratpaşa ilçesi Güzeloba mahallesinde meydana geldi. Sokak ortasında bir kadın önce birlikte yürüdüğü biri tasmalı diğeri tasmasız iki köpeğini defalarca sopayla vurarak dövdü. Kadının köpeklere sopayla eziyet ettiği anlar bir apartman dairesinden çekilen görüntüler ile ortaya çıktı. Görüntülerde kadın, tasmalı olan köpeğini sürükleyerek uzaklaştırıp diğer köpeğe doğru gitti.

Tasmasız olan köpeğine defalarca elindeki sopayla vuran acımasız kadın hıncını alamayarak tasmalı olan diğer köpeğine de vurmaya başladı. Görüntülerin devamında, kadın onunla gelmek istemeyen köpeğine tüm gücünü kullanarak vurmaya devam etti.

Çevrede yaşayan vatandaşlar görüntülerdeki kadının her gün köpeklere şiddet uyguladığını belirterek "Artık kadının hayvanlara uyguladığı şiddete dayanamıyoruz. Nereye şikayet edebiliriz yardım edin" dedi.

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