Erdoğan-Asiltürk görüşmesi! Saadet Partisi'nden Selvi'ye yanıt: Olan bir şey yok

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Oğuzhan Asiltürk'ü ziyaret etmesiyle ilgili "Hiçbir şey olmasa bile kesinlikle bir şeyler oldu" demişti. Saadet Partisi Konya Milletvekili Abdulkadir Karaduman, "Olan bir şey yok" yanıtını verdi.

Abone ol

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Saadet Partisi'nin ağabeyi Oğuzhan Asiltürk'ü ziyaret etmesi siyaset gündeminde tartışmalara yol açtı. Saadet Partisi Konya Milletvekili Abdulkadir Karaduman, "Nezaket ziyareti, ötesinde herhangi bir şey yok" açıklaması yaptı.

"Hiçbir şey olmasa bile kesinlikle bir şeyler oldu"

Selvi, köşe yazısında "Erdoğan, Asiltürk'ü ziyaret ederek Milli Görüş tabanının teveccühünü kazandı, hiçbir şey olmasa bile kesinlikle bir şeyler oldu" değerlendirmesinde bulundu.

Her görüşmeyi ittifak olarak değerlendirmek makul bir yere çıkmaz.

"Herkes ile oturup konuşuruz"

Selvi'ye yanıt veren Saadet Partisi Konya Milletvekili Karaduman, "Olan bir şey yok. Biz kutuplaşmaya karşıyız, herkes ile oturup konuşuruz. Her görüşmeyi ittifak olarak değerlendirmek makul bir yere çıkmaz" diye konuştu.