Sivas'ta baraj suları çekilince ortaya çıktı! Şaşkına döndüler: Çok korkutucu
SİVAS'ta kuralık nedeniyle Ulaş ilçesinde yer alan Karaca Barajı'nda sular çekilmesiyle ortaya çıkanlar görenleri şaşırttı.
İlçe merkezine 10 kilometre uzaklıktaki Karacalar, Yapalı ve Baharözü köylerine sınırı ve bölgenin önemli sulama kaynaklarından biri olan Karacalar Barajı'nda su seviyesi, yeterli yağış olmamasından kaynaklı kuraklık ve düzensiz sulama nedeniyle son yılların en düşük seviyesine çekildi. Sular çekilmesiyle ortaya çıkanlar görenleri şaşırttı.
Özellikle 3 köyün ve Ulaş ilçesindeki tarım arazilerinin sulanmasında önemli bir rol oynayan barajın son 5 yılda gözle görülür derecede çekilen suyu bölge halkını tedirgin ediyor. Baharözü köyü yakınlarındaki baraj suyu yaklaşık 1 kilometre çekilerek Yapalı köyüne kadar ulaştı.
Köy sakinlerinden Yunus Alperen Saygın (18), "Bundan 6 sene önce barajımızın suyu çok fazla çekilmişti, ardından zamanla tekrar doldu. Ancak son iki senede yapılan bilinçsiz sulama ve kurak geçen kış mevsimi nedeniyle baraj suyunun daha da çekildiğini fark ettirdi bize" dedi.
Durumun her şeyi açıkladığını belirten Saygın "Biraz ileride bir köyümüz daha var, su eskiden oradaydı zamanla yaklaşık 1 kilometre çekilmiş durumda. Mezarların, adacıkların, bahçe ve ağaçların burada olduğunu bilmiyordum. Baraj çekilmese belki de köy halkı hiç bunların farkına dahi varmayacaktı. Bu durum aslında her şeyi açıklıyor" diye konuştu.