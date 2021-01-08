Sivas'ta baraj suları çekilince ortaya çıktı! Şaşkına döndüler: Çok korkutucu

Durumun her şeyi açıkladığını belirten Saygın "Biraz ileride bir köyümüz daha var, su eskiden oradaydı zamanla yaklaşık 1 kilometre çekilmiş durumda. Mezarların, adacıkların, bahçe ve ağaçların burada olduğunu bilmiyordum. Baraj çekilmese belki de köy halkı hiç bunların farkına dahi varmayacaktı. Bu durum aslında her şeyi açıklıyor" diye konuştu.