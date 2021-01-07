Bartın'da keşiflere yenisi eklendi bölge sakinleri sevinçli

Milli parkta çok sayıda kireç taşı mağarası olduğunu dile getiren Okçu, "Önceki yıllarda da ASPEG bölgemizde keşif, haritalandırma ve raporlama çalışmalarını yapmıştı. Bu mağaralarımız literatüre girebilecek önemli mağaralar olduğu için burada yapılan çalışmaların çok önemli olduğuna inanıyoruz." dedi.