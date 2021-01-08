BIST 1.537
DOLAR 7,35
EURO 9,02
ALTIN 445,66
HABER /  YEREL
ADV Evin İhtiyaçları ŞOOOK Ucuz!

Rusya İstanbul Başkonsolosluğu'nda sır ölüm! Ağzından kanlar gelerek can verdi

İhlas Haber Ajansı

RUSYA İstanbul Başkonsolosluğu Sefarethanesi’nde ağzından kanlar gelen Rus uyruklu işçi kaybetti. Olayla ilgili emniyet soruşturma başlattı.

Abone ol

Olay, saat 11.00 sıralarında Sarıyer Piyasa Caddesi üzerindeki Rusya İstanbul Başkonsolosluğu Sefarethanesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sefarethanede çalışan Rus uyruklu bir işçi henüz bilinmeyen bir nedenle fenalaştı. Çalışanların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekibi sevk edildi. Ağızından kanlar gelen işçi olduğu yerde hayatını kaybetti.

Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri işçi üzerinde yaptığı tetkikler sonucu işçinin hayatını kaybettiğini belirledi. Bunun üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine kısa sürede gelen polis ekipleri incelemelerde bulundu. Yapılan incelemelerin ardından işçinin bir süredir hastalığı olduğu tespit edildi. Ekiplerin incelemelerinin ardından işçinin cansız bedeni cenaze aracı ile Adli Tıp Morguna kaldırıldı. Polisin olayla ilgili çalışması sürüyor.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Antalya'da yeteneği gelir kapısı oldu! Bilek gücüyle üretiyor makinesi yok Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Antalya'da 3 sporcunun hayatını kaybettiği kazada sürücüye 7.5 yıl hapis
Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin: Bu kış PKK'nın son kışı olacak
Şadi Yazıcı'dan, İBB’ye 'kreş' tepkisi: Bu milletin emanetine ihanettir
Azerbaycan’dan Anadolu Yayıncılar Derneği ve gazetecilere teşekkür belgesi
Ekrem İmamoğlu cami açılışında konuştu: Ben o ocaklarda yetiştim
Antalya'da vatandaşlar canlarını hiçe sayıp girdiler: Kapının önüne kendimi zor attım
Bankalar artık müşterilere bu soruları sormayacak! BDDK'dan önemli çalışma
Antalya'da isyan ettiren görüntüler! Sokak ortasında 2 köpeğine sopayla saldırdı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Mikro uydu fırlatma tesisi kuruyoruz
Sancaktepe'de miras yüzünden abisini öldürdü
Yorumlar