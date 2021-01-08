Fiat Egea Cross'un Türkiye fiyatı açıklandı

Yeni Fiat Ege Cross Türkiye fiyatı belli oldu. Merakla beklenen yeni Egea Cross 154.900 TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunulacak.

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Tofaş’ın 1 milyar dolarlık yatırım yaparak, 2015 yılında seri üretime geçirdiği ve Avrupa başta olmak üzere dünyanın pek çok ülkesine Tipo ismiyle ihraç ettiği Egea model ailesi, yenilendi. Yenilenmeyle birlikte Sedan, Hatchback ve Station Wagon gövde seçeneklerine Crossover sınıfında “Egea Cross” eklendi. Yeni Egea ailesinin Türkiye fiyatları belli oldu.



Tofaş’ın, 2015 yılında seri üretime geçirdiği ve Avrupa başta olmak üzere dünyanın pek çok ülkesine Tipo ismiyle ihraç ettiği Egea model ailesi yenilendi. Yenilenen Egea'nın Türkiye lansmanı yapıldı.

Lansmanla birlikte yeni Egea fiyatları da belli oldu

Yeni Egea'nın sedan versiyonunun fiyatı 130.900 TL'den başlarken, en donanımlı versiyonu 224.900 TL'ye satılacak.



Egea'nın merakla beklenen ve önsatışa sunulacak olan yeni Egea Cross 154.900 TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunulacak. Egea Cross'un en pahalı versiyonu ise 232.000 TL olacak. Tamamen yenilenen Egea Ailesi’nde ilk olarak ön ızgara dikkat çekiyor. Izgarada yer alan diğer önemli yenilik ise yeni logo.

Sedan, Hatchback ve Station Wagon gövde seçeneklerine Crossover sınıfında “Egea Cross” eklendi. Egea'nın iç tasarımı da baştan aşağı yenilenmiş. 7 inçlik dijital gösterge panelinin yanında 10.25 inçlik dokunmatik ekrana yer verilmiş. FCA Grubu’nun ilk olarak Fiat 500 modelinde kullandığı UConnect 5 multimedya sistemi burada da yer alıyor.



Egea Cross

Yerden yüksekliği 40 mm artan Cross modelinde önünde, arkasında ve yan taraflarında koruma plakalarına yer verilirken tavan rayları sayesinde toplam yüksekliği standart Egea'lara göre 70 mm arttı.



Egea model ailesinde yenilenen tasarımının haricinde teknoloji açısından da kapsamlı bir yenilenme yapıldı. En güncel Sürüş Destek Sistemleri (ADAS) ile donatılan Egea ailesi, kompakt sınıfın yine en güçlü modeli olacak. "Trafik İşareti Tanıma Sistemi", sürüş esnasında maksimum hız limitlerini belirliyor. "Akıllı Hız Asistanı", sürücüye hız sınırına uymasını öneriyor. "Şerit Takip Sistemi", yol çizgilerini algılayarak otomobili şeritte tutuyor. "Sürücü Yorgunluk Uyarı Sistemi", sensörler yardımıyla sürücünün yolculuğa devam edemeyecek kadar yorgun olduğunu algılayarak mola önerisinde bulunuyor.



"Adaptif Uzun Far", karşıdaki aracın farlarını algılayıp Egea’nın uzun farlarını otomatik olarak açarak görüşü ve buna bağlı olarak sürüş güvenliğini arttırıyor. "Kör Nokta Uyarı Sistemi", ultrasonik sensörler yardımıyla aracın kör noktasında bir engel olup olmadığını algılıyor ve ilgili tarafın yan aynasındaki küçük bir turuncu üçgen ile sürücüyü uyarıyor. Ön park sensörleri, anahtarsız giriş/çalıştırma ve kablosuz akıllı telefon şarj gibi özellikler hayatı kolaylaştırıyor.



Daha verimli ve çevre dostu motorlar

Yeni Egea, 2021 yılında yollara baştan aşağı yenilenen motor ailesiyle çıkacak. İlk olarak yeni Egea, yepyeni 100 HP gücünde 1.0 litrelik GSE T3 motorla donatılacak. Yeni üç silindirli motor mevcut 1.4 litrelik motordan farklı olarak 1500 d/d’den itibaren 190 Nm gibi yüksek bir torku kullanıma sunuyor.



Euro 6D final uyumlu Multijet dizel motorlar, 1.3 litre 95 HP ve 1.6 litre 130 HP (daha önce 120 HP) olmak üzere iki farklı güç seçeneği sunuyor. İyileştirilen performans ve 110 gr/km’den (WLTP normuna göre) başlayan CO2 emisyon değerleriyle yeni dizel motor ailesi yüksek verimlilik seviyesiyle öne çıkıyor.



Başlangıç olarak tüm motorlar manuel vitesle geliyor, son çeyrekte otomatik vites seçeneği gelmesi bekleniyor.



Donanım seçenekleri

Yeni Egea'da her model için 3 farklı donanım seviyesi sunuluyor.

Egea'da 13 farklı renk seçeneği sunuluyor.