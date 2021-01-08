Şanlıurfa'da 2 kişiyi öldürdü! 3'üncüden önce kümeste yakalandı

ŞANLIURFA'nın Bozova ilçesinde farklı tarihlerde 2 kişinin öldürülmesiyle ilgili aranan cinayet şüphelisi, saklandığı güvercin kümesinde yakalandı.

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Bozova ilçesinde borç aldığı Aziz Y'yi 2018 yılında öldürerek aracıyla Atatürk Barajı göletine atan İ.Y, olayın ardından kaçtı. Zanlı geçen yıl firari durumdayken de para konusunda tartışma yaşadığı kendi ağabeyi Fethi Y'yi de öldürüp cesedini yine baraj göletine attı.

Özel ekip kuruldu

Şüphelinin yakalanması amacıyla Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü bünyesinde kurulan özel ekip çalışma başlattı.

Zanlının merkez Eyyübiye ilçesindeki bir evde gizlendiğini belirleyen ekipler, adrese operasyon düzenledi.

Güvercin kümesinde gizlenirken yakalandı

Şüpheli İ.Y, üzerindeki sahte kimlik ve ruhsatsız tabancayla evin damındaki güvercin kümesinde gizlenirken yakalandı.

Zanlı, jandarmadaki işlemlerinin ardından 2 ayrı "tasarlayarak canavarca hisle adam öldürme", "tehdit" ve "uyuşturucu ticareti yapmak" suçlamasıyla yoğun güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi.

Diğer kardeşini de öldürecekti

Bu arada, zanlının yakalanmaması halinde diğer bir kardeşini daha öldürmeyi planladığı öne sürüldü.