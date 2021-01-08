Acun Ilıcalı'dan Mesut Özil yorumu: Yakında güzel haberler alabiliriz

Acun Ilıcalı, Mesut Özil'in Fenerbahçe'ye transferiyle ilgili olarak "Detayları tam olarak anlatamıyorum. Başkan Ali Koç açıklar. Yakında güzel haberler alabiliriz" dedi.

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Ara transfer dönemine hızlı bir giriş yapmayı planlayan ve yılın bombasını patlamaya hazırlanan Fenerbahçe'nin Mesut Özil transferini resmi olarak açıklamasına az bir süre kalırken anlaşmanın sağlanmasında etkili olduğu söylenen Acun Ilıcalı'dan da açıklama geldi.

Fanatik'te yer alan habere göre Özil'i ve Fenerbahçe'yi çok sevdiğini ifade eden Ilıcalı, "Bir çabam var. Arsenal ile sözleşmesini hallettiği anda favori Fenerbahçe olur. Detayları tam olarak anlatamıyorum. Başkan Ali Koç açıklar. Yakında güzel haberler alabiliriz" ifadesini kullandı.

Sponsor olacağı iddia edildi

Transferde aracı olan Ilıcalı'nın, sarı lacivertlilere ekonomik olarak da önemli bir katkı sağlayacağı ileri sürüldü. Yeni dijital platform Exxen markasıyla Özil'e sponsor olacak Ilıcalı'nın, yıldız oyuncunun maliyetinin büyük bölümünü karşılayacağı iddia edildi.