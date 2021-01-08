Muğla'da iki otomobil çarpıştı! 2 kişi öldü, 3 yaralı var
MUĞLA'da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen feci kazada 2 kişi hayatını kaybetti. Yaralılardan 1 kişinin daha hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi.Abone ol
Muğla'nın Seydikemer ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.
Sultan K. yönetimindeki 48 F 8279 plakalı otomobille Hüseyin B. idaresindeki 48 NC 041 plakalı otomobil, Fethiye-Antalya kara yolu Gerişburnu kavşağında çarpıştı.
Kazada araçlarda bulunan Mehmet Şen ile Zeynep Zor hayatını kaybetti.
Otomobillerde sıkışan sürücüler ile Osman Sırt, itfaiye ekiplerince çıkarıldı.
Fethiye'deki hastanelere kaldırılan yaralılardan sürücü Sultan K'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.