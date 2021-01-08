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Sokratis Fenerbahçe'yi değil Genoa'yı seçti

Fenerbahçe'nin de transfer teklifi yaptığı 32 yaşındaki Yunan stoper Sokratis Papastathopoulos, finansal açıdan yakın bir teklif sunan eski kulübü Genoa'yı tercih etti.

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Mesut Özil ile 3,5 yıllığına anlaşan ve transferi bitirmeye yakın olan Fenerbahçe, stoper bölgesi için de çalışmalarını sürdürürken Arsenal ile yollarını ayırmaya hazırlanan Sokratis Papastathopoulos'la ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

İtalya basınında yer alan iddiaya göre; Fenerbahçe'nin de transfer gündeminde yer alan Yunan stoper Sokratis Papastathopoulos, finansal açıdan yakın bir teklif sunan eski kulübü Genoa'yı tercih etti. 

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