İzmir'de polis memuru koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti

İZMİR'de görevli polis memuru koronavirüse yakalanmasının ardından 1 haftadır tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

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Torbalı İlçe Emniyet Müdürlüğü’nde görevli, evli ve 2 çocuk babası Elvan Özdemir, koronavirüse yakalandı. Bir hafta önce İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alınan Özdemir, doktorların tüm müdahalesine rağmen dün yaşamını yitirdi.

Ailesinden 3 pozitif vaka Bugün memleketi Aydın'ın Koçarlı ilçesinde toprağa verilen Elvan Özdemir’in ölümü ailesini yasa boğdu. Hayatını kaybeden polisin anne babası ile eşi Dilek Özdemir'e yapılan Covid-19 testlerinin de pozitif çıktığı öğrenildi.