Şili'den Antalya'da ziyarete geldi kapı kolunda asılı bulundu

ŞİLİ'den Antalya'ya arkadaşını ziyaret için gelen 30 yaşındaki Lavin Yarur Bastian kapı koluna boynundan asılı halde bulundu.

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Olay, sabah saatlerinde Gazipaşa'ya bağlı Sarıağaç Mahallesi'nde meydana geldi. Kısa süre önce Şili'den arkadaşının yanına ziyarete gelen Lavin Yarur Bastian, kendisi için tahsis edilen evde kaldı. Arkadaşı sabah geldiğinde kapı ziline bastı. Kapının açılmaması üzerine eve giren arkadaşı, Lavin Yarur Bastian'ı kapı koluna boynundan iple asılı halde görünce 112 Acil Servis'i aradı. İhbar üzerine adrese jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri Bastian'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Bastian'ın cenazesi, savcının incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Gazipaşa Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Yapılan incelemede Bastian’ın kendisini atkı ile kapıya astığı tespit edildi.