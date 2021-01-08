Süleyman Soylu: Biz onu bir süre sonra 'sürpriz' olarak tekrar söyleyeceğiz

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Terör örgütü PKK'nın kala kala 320 elemanından daha aşağı bir elemanı kaldı. Aslında sayı farklı ama biz onu bir süre sonra 'sürpriz' olarak tekrar söyleyeceğiz" dedi.

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İzmir İl Afet Risk Azaltma Planı (İRAP) hazırlık toplantısında yaptığı konuşmada, "Terörle mücadele, tarihinin en güçlü dönemindedir. Terör örgütü PKK'nın kala kala 320 elemanından daha aşağı bir elemanı kaldı. Aslında sayı farklı ama biz onu bir süre sonra 'sürpriz' olarak tekrar söyleyeceğiz." dedi.

Süleyman Soylu, "2020 afetlerle ilgili ağır bir yıl oldu. Öyle ki 2019'da kaydedilen deprem sayısı 23 bin 482, 2020'de ise yüzde 43 artışla 33 bin 821 oldu. 2019'da kullandığımız acil yardım ödeneği 386,5 milyon liraydı, 2020 yılı için ise bu rakam yıl sonuna kadar önce 1 milyar 246 milyon liraydı, ardından 2,5 milyar lira daha yıl sonu itibarıyla aktarıldı. Yani bir önceki yılın 10 katı kadar afet acil yardım ödeneği aktarıldı." ifadelerini kullandı.