BIST 1.541
DOLAR 7,36
EURO 9,01
ALTIN 439,32
HABER /  GÜNCEL
ADV Evin İhtiyaçları ŞOOOK Ucuz!
ADV Evin İhtiyaçları ŞOOOK Ucuz!

Süleyman Soylu: Biz onu bir süre sonra 'sürpriz' olarak tekrar söyleyeceğiz

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Terör örgütü PKK'nın kala kala 320 elemanından daha aşağı bir elemanı kaldı. Aslında sayı farklı ama biz onu bir süre sonra 'sürpriz' olarak tekrar söyleyeceğiz" dedi.

Abone ol

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İzmir İl Afet Risk Azaltma Planı (İRAP) hazırlık toplantısında yaptığı konuşmada, "Terörle mücadele, tarihinin en güçlü dönemindedir. Terör örgütü PKK'nın kala kala 320 elemanından daha aşağı bir elemanı kaldı. Aslında sayı farklı ama biz onu bir süre sonra 'sürpriz' olarak tekrar söyleyeceğiz." dedi.

Süleyman Soylu, "2020 afetlerle ilgili ağır bir yıl oldu. Öyle ki 2019'da kaydedilen deprem sayısı 23 bin 482, 2020'de ise yüzde 43 artışla 33 bin 821 oldu. 2019'da kullandığımız acil yardım ödeneği 386,5 milyon liraydı, 2020 yılı için ise bu rakam yıl sonuna kadar önce 1 milyar 246 milyon liraydı, ardından 2,5 milyar lira daha yıl sonu itibarıyla aktarıldı. Yani bir önceki yılın 10 katı kadar afet acil yardım ödeneği aktarıldı." ifadelerini kullandı.

ÖNCEKİ HABERLER
İzmir'de polis memuru koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
Eski HDP Milletvekili Tuma Çelik hakkındaki iddianame kabul edildi
İçişleri Bakanlığı'ndan hafta sonu kısıtlamasına ilişkin açıklama
Çekmeköy’de kuyumcuda silahlı maskeli soygun
CHP Sözcüsü Faik Öztrak’tan Erdoğan’a 'Kaftancıoğlu' yanıtı: Suçlama çok ağır
İran Basra Körfezi kıyısında inşa edilen yer altı füze üssünün görüntülerini paylaştı
Şili'den Antalya'da ziyarete geldi kapı kolunda asılı bulundu
Sokratis Fenerbahçe'yi değil Genoa'yı seçti
AKOM'dan İstanbul için uyarı: Bu akşamdan itibaren sağanak yağış geliyor...
Milli Savunma Bakanlığı: 3 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
Yorumlar