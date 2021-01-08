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Antalya'da polisin 'dur' ihtarına uymayıp kaçtı! Kaza yapan motosikletli: Kurbanın olayım ağlama

ANTALYA'da kız arkadaşı Esra Toprak ile polisin 'dur' ihtarına uymayıp kaçan Mertcan Çolaki (20) ortalığı birbirine kattı. Yaşanan kovalamacada kaza yapınca yakalanan motosikletli, kız arkadaşına 'Kurbanın olayım ağlama Esra' diye seslendi.

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Olay, saat 15.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Konuksever Mahallesi 819 Sokakta meydana geldi. Polis, üzerinde Mertcan Çolaki ve kız arkadaşı Esra Toprak'ın bulunduğu 07 EH 613 motosikleti durdurmak istedi. Polisin 'dur' uyarısını dikkate almayan Mertcan Çolaki yoluna devam etti, polis ekipleri de peşlerine düştü.

Kovalama sırasında kırmızı ışıkta bekleyen 07 EV 868 plakalı otomobile arkadan çarpan motosiklet devrildi. Sağlık ekipleri tarafından ayakta müdahale edilen Mertcan Çolaki, bu sırada kaldırımda gözyaşı döken Esra Toprak'a, "Kurbanın olayım ağlama Esra" diye seslendi.

Mertcan Çolaki'ye 'ehliyetsiz araç kullanmak' ve 'trafiği tehlikeye düşürmek' suçlarından cezai işlem uygulandı.

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