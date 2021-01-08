Boğaziçi protestoları... Gözaltına alınan 21 öğrenci serbest bırakıldı

Son dakika haberi... Boğaziçi Üniversitesi protestolarında gözaltına alınan 21 öğrenci serbest bırakıldı.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Boğaziçi Üniversitesi’ne Prof. Dr. Melih Bulu’yu atamasını protesto ettiği için gözaltında tutulan 21 kişiden 18’i karakola imza verme ve yurtdışı çıkış yasağıyla, 3 kişi de savcılıktan serbest bırakıldı.

Ne olmuştu?

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekiplerince, Boğaziçi Üniversitesi Güney Kampüs Ana Giriş Kapısı önünde ‘Üniversitemizde kayyım rektör istemiyoruz’ başlığı altında basın açıklaması ve protesto gösterisi yapan öğrencilerden ‘2911 sayılı Kanun’a muhalefet’ ve ‘görevli memura mukavemet’ suçlarını işledikleri gerekçesiyle gözaltına alınan 45 kişiden 21’inin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Emniyette işlemleri tamamlanan 21 kişi sağlık kontrolünün ardından bugün Çağlayan’da bulunan İstanbul Adalet Sarayı’na götürüldü.

Öte yandan 5 Ocak’ta gözaltına alınan 24 kişi de dün emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmiş, 2’sinin tutuklanması talep edilmiş ve reddedilmişti. Öğrencilerin 24’ü de serbest bırakılmıştı.