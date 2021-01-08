Esnafa yapılacak gelir kaybı ve kira destekleri! Başvuru 11 Ocak'a uzatıldı

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, esnafa yapılacak gelir kaybı ve kira destekleri için son başvuru tarihinin 11 Ocak'a uzatıldığını açıkladı.

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Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, esnafa ve sanatkarlara sağlanan gelir kaybı ve kira desteği başvurularının uzatıldığını duyurdu. Başvurular için son gün 8 Ocak'tı ancak başvurmak isteyenler için 11 Ocak tarihine kadar hak tanındı. Destek başvuruları elektronik ortamda www.turkiye.gov.tr adresindeki Ticaret Bakanlığı hizmetleri altında yer alan, 'Gelir Kaybı Desteği Başvurusu' ve 'Kira Desteği Başvurusu' bağlantılarından yapılacak.

'Gelir kaybı ile kira desteği'

- Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından olumsuz etkilenen esnaf ve sanatkarlar ile gerçek kişi tacirlere verilecek gelir kaybı ile kira desteğinden şartların sağlanması durumunda aynı anda yararlanılabilecek.

- Ticaret Bakanlığı'nın destek paketine yönelik hazırladığı bilgilere göre, söz konusu desteklere ticari kazancı basit usulde vergilenenler, esas faaliyeti açıklanan ekonomik faaliyetlerden olan gerçek kişi vergi mükellefleri ile gelir vergisinden muaf olup esnaf ve sanatkarlar siciline kayıtlı esnaf ve sanatkarlar başvurabilecek.

- Gelir kaybı desteği aylık 1000 lira olarak belirlenirken, 3 aylık süreçte toplamda 3 bin lira hibe desteği alınabilecek.

- Gelir kaybı desteğine ek olarak esas faaliyetin yürütüldüğü iş yerinin kira olması halinde, büyükşehir belediyelerinin bulunduğu yerlerde aylık 750 lira olmak üzere üç aylık toplamda 2 bin 250 lira, diğer yerlerde aylık 500 lira olmak üzere toplamda 1500 lira kira desteği yapılacak.

- İş yeri kira bedelinin kira desteği tutarının altında olması durumunda ise iş yeri kira tutarı kadar kira desteği verilecek. Şartların sağlanması durumunda gelir kaybı ile kira desteğinden aynı anda yararlanılabilecek.

- Destek kapsamına giren birden fazla işletmesi olanlara vergi sicil kayıtlarındaki esas faaliyet konusu üzerinden sadece 1 kez destek yapılacak. Kira ödemesi yapılan birden fazla iş yeri bulunması halinde sadece 1 iş yeri için kira desteği sağlanacak.