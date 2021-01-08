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Antalya'da ATV kazasında ölümün teğet geçtiği anlar kamerada

İhlas Haber Ajansı

ANTALYA'da sürücünün kontrolünden çıkan ATV'nin yol kenarında devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı. O sırada taburede oturup çay içen bir kişi de ölümden kıl payı kurtuldu. Kaza ve vatandaşın çay içerken üzerine gelen ATV’den kurtulma anları, güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

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ANTALYA'nın Manavgat ilçesi Side Mahallesi Kazım Karabekir Caddesi üzerinde meydana gelen olayda; hızla seyir halinde olan ATV, sürücünün kontrolünden çıkarak kaldırıma doğru yöneldi. ATV, kaldırıma çarpmasıyla birlikte takla attı ve üzerindeki sürücü ile yolcu da etrafa savruldu. Bu sırada kaldırımda taburede çay içen bir vatandaş, üzerine gelen ATV’yi görünce ayağa kalkıp kaçarak ölümden döndü. Kazada; ATV sürücüsü ile arkasındaki yolcu yaralandı.

Kaza ve çay içen vatandaşın ATV'den kaçış anı ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

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