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İngiltere'de koronavirüs nedeniyle en yüksek günlük ölü sayısı görüldü

Anadolu Ajansı

İngiltere'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle son 24 saatte 1325 kişinin hayatını kaybetmesiyle salgının başından bu yana en yüksek günlük ölü sayısı tespit edildi.

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İngiltere Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre; son 24 saatte 68 bin 53 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakası tespit edildi, vaka sayısı 2 milyon 957 bin 472'ye yükseldi.

Son 24 saatte 1325 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle can kaybı sayısı 79 bin 833'e çıktı. Bu, 1224 ölünün kayda geçtiği 21 Nisan'dan sonra görülen en yüksek günlük rakam oldu.

Bir günde 619 bin 941 test yapılırken; test sayısı mükerrerler dahil 55 milyon 3 bin 851 oldu.

Ülkede Kovid-19 nedeniyle 31 bin 624 kişinin hastanelerde tedavisi sürüyor, bunlardan 2 bin 929'u yoğun bakımda bulunuyor.

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