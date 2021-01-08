Prof. Uğur Şahin ile Özlem Türeci şimdi de MS hastalarına umut olacak

Yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı geliştirdikleri aşıyla dünyaya umut olan Prof. Uğur Şahin ile Özlem Türeci'nin kurucu ortağı olduğu BioNTech'in sinsi ve bugüne kadar çaresi bulunamayan MS (Multipl Skleroz) hastalığına karşı da bir aşı geliştirdiği açıklandı.

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Yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı geliştirdikleri aşıyla dünyaya umut olan Prof. Uğur Şahin ile Özlem Türeci'nin yeni bir aşı daha geliştirmek üzere olduğu bildirildi.

Hürriyet'ten Celal Özcan'ın haberine göre; Kovid-19'a karşı gen bazlı mRNA aşısını geliştiren iki bilim insanı, şimdi de bugüne kadar çaresi bulunamayan sinsi bağışıklık sistemi hastalığı MS'e karşı bir aşı geliştirdi. MS hastalığına yol açan iltihabı önleyici aşı maddesinden ilk deneylerde çok umut verici sonuçlar alındığı açıklandı.

Prof. Şahin ve Türeci'nin kurucu ortağı olduğu Mainz kentinde kurulu BioNTech'in Johannes Gutenberg Üniversitesi ile birlikte yaptığı ilk deney sonuçları, bilim dergisi Science'de yayınlandı.

Hastalığın oluşmasını engelliyor Geliştirilen aşı maddesi önce fareler üzerinde denendi. MS hastalığı olmayan fareler aşı maddesi sayesinde hastalığa yakalanmadığı gibi MS'li farelerde ise hastalığın çok hafif geçtiği belirlendi. Gen bazlı olan antigen içerikli mRNA aşı maddesinin MS hastalığına yol açan merkezi sinir sistemindeki kronik iltihaplanmaları önlediği, böylece hastalığın oluşmasını engellediği belirtildi. Aşının sadece hastalığı önlemekle kalmayıp hastalığın ilerlemesini de durdurduğu ve kaybolan işlevleri kısmen tekrar ürettiği kaydedildi.

Şimdi deneylerin devamı bekleniyor. Aşının ne zaman piyasaya çıkacağı konusunda ise bir tarih verilmedi.

Dünyada 3 milyon civarında MS hastası bulunuyor. Almanya'da 250 bin, Türkiye'de ise 35 bin MS hastası var.