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56 saat sürecek hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması başladı

Anadolu Ajansı

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması saat 21.00 itibarıyla başladı. 56 saat sürecek kısıtlamayla ilgili İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, ''Vatandaşlarımız sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan günlerde (Cumartesi-Pazar) ikametlerine en yakın market, bakkal, manav, kasap, kuruyemişçi, çiçekçi ve fırın ya da ekmek satış bayine yürüyerek gidip gelebileceklerdir'' ifadeleri kullanıldı.

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İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada; hafta sonlarına yönelik uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının altıncı uygulamasının cuma akşamı saat 21.00'de başlayacağı ve pazartesi sabah saat 05.00'te sonlanacağı hatırlatıldı.

Bakanlıkça daha önce çıkarılan genelgelerle sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan süre ve günlerde vatandaşların temel ihtiyaç malzemelerine ulaşmaları noktasında herhangi bir zorlukla karşı karşıya kalmamaları için gerekli tüm tedbirlerin alındığı vurgulandı.

Bu kapsamda; market, bakkal, manav, kasap, kuruyemişçiler ve çiçekçilerin cumartesi ve pazar günleri 10.00-17.00 saatleri arasında açık olacağı belirtildi. Yine belirtilen süre içerisinde marketler, bakkallar, manavlar, kasaplar, kuruyemişçiler ve çiçekçilerin telefonla ya da çevrim içi olarak aldıkları siparişleri teslim edebilecekleri bildirildi.

Lokanta/restoran, pastane ve tatlıcı tarzı işyerlerinin ise cumartesi ve pazar günleri 10.00-24.00 saatleri arasında paket servis faaliyetlerine devam edebileceği aktarıldı.

Ekmek satan bayiler açık olacak

Cumartesi ve pazar günleri ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve/veya unlu mamul ruhsatlı iş yerleri ile bu iş yerlerinin sadece ekmek satan bayilerinin açık olacağı ifade edilen açıklamada şunlar kaydedildi:

"Çevrim içi sipariş firmaları da cumartesi ve pazar günlerinde 10.00-24.00 saatleri arasında siparişleri teslim edebileceklerdir.￼ Vatandaşlarımız sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan günlerde ikametlerine en yakın market, bakkal, manav, kasap, kuruyemişçi, çiçekçi ve fırın ya da ekmek satış bayine yürüyerek gidip gelebileceklerdir."

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