Türkiye'nin koronavirüs vaka ve ölü sayısında son durum (8 Ocak Cuma)

TÜRKİYE'de son 24 saatte 184 bin 193 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldı, 11 bin 479 kişinin testi pozitif çıktı, 186 kişi hayatını kaybetti. Toplam vaka sayısı 2 milyon 307 bin 581, can kaybı 22 bin 450 oldu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Bugün tespit edilen 1291 yeni hastamız var. Ağır hasta sayımız azalmaya devam ediyor. Hastane yükümüz umut verici şekilde azalıyor" değerlendirmesinde bulundu.

Abone ol

Sağlık Bakanlığı, 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 8 Ocak 2021 Cuma günü verilerine göre; son 24 saatte 184 bin 193 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldı, 11 bin 479 kişinin testi pozitif çıktı, hasta sayısı 1291 olarak kayda geçti.

Geride bıraktığımız günde 186 kişi hayatını kaybetti, 9 bin 894 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşen sayısı 2 milyon 182 bin 145'e çıktı.

Toplam test sayısı 25 milyon 865 bin 406'ya ulaşırken; vaka sayısı 2 milyon 307 bin 581, vefat sayısı 22 bin 450, ağır hasta sayısı 3 bin 94 oldu.

Haftalık verilere göre; bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 4.3, yatak doluluk oranı yüzde 44.2, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 61.7, ventilatör doluluk oranı yüzde 32.4, ortalama temaslı tespit süresi 10 saat, filyasyon oranı ise yüzde 99.9 olarak gerçekleşti.

"Ağır hasta sayımız azalmaya devam ediyor"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından son verilere ilişkin yaptığı değerlendirmede, "Bugün tespit edilen 1291 yeni hastamız var. Ağır hasta sayımız azalmaya devam ediyor. Hastane yükümüz umut verici şekilde azalıyor. Vaka sayılarındaki düşüşü kalıcı kılmak elimizde. Kısıtlama ve tedbirlere tam olarak uyalım. Birlik olup kazanacağız" ifadesini kullandı.