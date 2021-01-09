Anadolu Efes, ASVEL deplasmanında farka gitti
Anadolu Efes, THY Euroleague'in 18. haftasında deplasmanda Fransa temsilcisi ASVEL'i 102-80 mağlup etti.Abone ol
Anadolu Efes, THY Euroleague'in 18. haftasında konuk olduğu Fransa temsilcisi ASVEL'i 102-80 yendi. Bu sonuçla Anadolu Efes ligde 9. galibiyetine ulaştı.
ASVEL ise 12. yenilgisini aldı.
ASVEL: 80 - Anadolu Efes: 102
Salon: Astroballe
Hakemler: Boris Ryzhyk (Ukrayna), Carlos Cortes (İspanya), Spiros Gkontas (Yunanistan)
ASVEL: Diot 2, Bako 4, Lighty 5, Yabusele 5, Cole 22, Freeman 11, Kahudi 11, Lacombe 6, Hayes 2, Walton Jr. 1, Howard 11, Strazel
Anadolu Efes: Larkin 16, Singleton 16, Micic 23, Anderson 12, Dunston 14, Beaubois 9, Doğuş Balbay, Tolga Geçim, Sertaç Şanlı 8, Moerman 4, Buğrahan Tuncer
1. Periyot: 15-29
Devre: 34-54
3. Periyot: 59-82