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Bayern Münih'in serisini Mönchengladbach bitirdi

Bundesliga'da 15. haftanın açılışında Bayern Münih, 2-0 öne geçtiği maçta Borussia Mönchengladbach'a 3-2 yenildi. Bavyera ekibi 20 karşılaşma sonra mağlup oldu.

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Lider Bayern Münih, Bundesliga’nın 15. haftasında Borussia Park’ta Borussia Mönchengladbach'a konuk oldu. Bavyera ekibi, maçın 20. dakikasında penaltıdan Robert Lewandowski ve 26. dakikada Leon Goretzka’nın golleriyle 2-0 öne geçti. Borussia Mönchengladbach bu gollere 36. ve 45. dakikalarda Jonas Hofmann ile cevap verdi.

ilk yarı 2-2 berabere tamamlandı.İİkinci yarıya hızlı başlayan ev sahibi ekip, 49. dakikada Florian Neuhaus’un fileleri havalandırmasıyla skoru 3-2 yaptı.

Karşılaşmada başka gol olmadı ve Borussia Mönchenglabach müsabakadan 3-2 galip ayrıldı.

Bu sezon ikinci yenilgisini alan lider Bayern Münih, 33 puanda kaldı.

Borussia Mönchengladbach ise puanını 24'e çıkararak 7. sırada yer aldı.

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