Meteoroloji'den İstanbul ve birçok il için sağanak uyarısı! Bakın kaç gün sürecek

Kırklareli kent merkezinde sağanak nedeniyle kısa sürede bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Belediye ekipleri birikinti olan yerlerde taşkın yaşanmaması için rögar kapaklarını açarak temizlik çalışması yaptı. Sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olan bazı kişiler şemsiyeleriyle, bazıları kaldırımlarda saçak altında yağmurdan korunmaya çalıştı.