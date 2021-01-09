BIST 1.541
DOLAR 7,37
EURO 9,03
ALTIN 438,12
HABER /  SPOR
ADV Filistin kampları yardım bekliyor

Liverpool, Aston Villa'nın gençlerini 4 golle geçti

İngiltere Federasyon Kupası (FA) 3. tur karşılaşmasında Liverpool, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları nedeniyle sahaya 23 yaş altı takımıyla çıkan Aston Villa'yı 4-1 yendi.

Abone ol

Liverpool, Villa Park Stadı'nda Aston Villa'nın konuğu oldu. Alman Teknik Direktör Jurgen Klopp'un öğrencileri, Kovid-19 vakaları nedeniyle sahaya 23 yaş altı takımıyla çıkan Aston Villa'yı 4-1 mağlup ederek kupada 4. tura yükseldi. 

Liverpool'un gollerini 4. ve 63. dakikalarda Sadio Mane, 60. dakikada Georginio Wijnaldum ve 65. dakikada Muhammed Salah kaydederken, Aston Villa'nın tek golünü 41. dakikada Louie Barry attı.

- Aston Villa'nın antrenman tesisleri, koronavirüs nedeniyle kapatılmıştı

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Aston Villa, oyuncular ve teknik ekipte artan Kovid-19 vakaları nedeniyle antrenman tesislerini kapattığını duyurmuştu.

Kulüpten yapılan açıklamada, hafta başında yapılan rutin Kovid-19 testlerinde birkaç oyuncu ve teknik ekibin sonucunun pozitif çıkmasının ardından ikinci kez test yapıldığı ve yeni birçok vakanın ortaya çıktığı belirtilmişti.

ÖNCEKİ HABERLER
Bayern Münih'in serisini Mönchengladbach bitirdi
Sumudica'dan ayrılık sinyali: Reddedemeyeceğim bir teklif aldım
Twitter ABD Başkanı Donald Trump'ın hesabını kalıcı olarak askıya aldı
Anadolu Efes, ASVEL deplasmanında farka gitti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Lübnan'da yeni hükümeti kuracak olan Hariri'yle görüştü
Türkiye'nin koronavirüs vaka ve ölü sayısında son durum (8 Ocak Cuma)
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Oğuzhan Asiltürk'ü neden ziyaret etti?
İran uzmanlarından 2021 için felaket uyarısı
Kırşehir'deki DEAŞ operasyonunda 8 tutuklama
Joe Biden'dan Trump'a kurşun sözler
Yorumlar