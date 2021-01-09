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Brahim Darri, BB Erzurumspor'a transfer oldu

Büyükşehir Belediye Erzurumspor, 26 yaşındaki Brahim Darri'yi transfer ettiğini duyurdu.

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Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor, 26 yaşındaki Brahim Darri'yi transfer ettiğini duyurdu. Kulüpten yapılan açıklamada, Hollandalı sol kanat oyuncusu ile anlaşmaya varıldığı belirtildi.

Açıklamada, "Brahim Darri Erzurumspor'umuza hayırlı olsun." ifadesi kullanıldı. Brahim Darri, daha önce Fatih Karagümrük forması giymişti.

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