Brahim Darri, BB Erzurumspor'a transfer oldu
Büyükşehir Belediye Erzurumspor, 26 yaşındaki Brahim Darri'yi transfer ettiğini duyurdu.Abone ol
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor, 26 yaşındaki Brahim Darri'yi transfer ettiğini duyurdu. Kulüpten yapılan açıklamada, Hollandalı sol kanat oyuncusu ile anlaşmaya varıldığı belirtildi.
Açıklamada, "Brahim Darri Erzurumspor'umuza hayırlı olsun." ifadesi kullanıldı. Brahim Darri, daha önce Fatih Karagümrük forması giymişti.
Brahim Darri Erzurumspor’umuza hayırlı olsun! #BizimHikayemiz #Erzurumspor pic.twitter.com/fPlATbvQbC— BB Erzurumspor (@Erzurumspor) January 8, 2021