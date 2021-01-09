Siber jandarma 2020'de binlerce siteyle ilgili işlem yaptı

Yasa dışı bahis, oltalama, fuhuş, müstehcenlik ve terör faaliyetlerinde bulunulan internet siteleri hakkında işlem yapıldı.

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Jandarma Genel Komutanlığı, geçen yıl suç içerikli faaliyette bulunulan 6 bin 869 internet sitesiyle ilgili işlem yapıldığını bildirdi.

Jandarma Genel Komutanlığının Twitter hesabından yapılan paylaşıma göre, Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığınca, 1 Ocak-31 Aralık 2020 döneminde gerçekleştirilen açık kaynak araştırmalarında, 4 bin 160'ı yasa dışı bahis, 1423'ü oltalama, 839'u fuhuş, 428'i müstehcenlik ve 19'u terör olmak 6 bin 869 internet sitesinde suç içerikli faaliyet yürütüldüğü tespit edilerek bu siteler hakkında işlem yapıldı.