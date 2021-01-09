Galatasaray, İrfan Can Kahveci transferi için yıldız ismi gözden çıkardı

Galatasaray, bir dönem Fenerbahçe'nin de gözdesi olan İrfan Can Kahveci ile anlaştı. Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, İrfan Can için 8 milyon € istiyor. 1 milyon € harcama limit olan Galatasaray'da Luyindama'nın satışı gündemde.

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Sarı kırmızılılarda teknik direktör Fatih Terim, milli takımın yıldızı İrfan Can'ı çok istiyor. Oyuncu da hem Arda Turan'a olan yakınlığı hem de Oğulcan ve Taylan gibi yakın arkadaşlarının Galatasaray'da forma giymesi nedeniyle transfere sıcak bakıyor. Sabah'ın haberine göre; Galatasaray, bu transfer için Luyindama'nın satışını bekliyor. Galatasaray, 8 milyon € görür görmez oyuncuyu satacak.

Diagne beğenilmedi

Bir dönem Fenerbahçe'nin de gözdesi olan İrfan Can Kahveci'yi kadrosuna katmak isteyen G.Saray, gözden çıkarılan Diagne'yi Başakşehir'e takas olarak önerdi ancak olumsuz cevap aldı. Turuncu-lacivertlilerin 25 yaşındaki merkez orta sahaya karşılık 8 milyon Euro bonservis bedeli istediği ortaya çıktı. FFP kıskacı nedeniyle 1 milyon Euro harcama limiti olan Cimbom'un, oyuncu satmaktan başka çaresi kalmadı.

Prensipte anlaşma sağlandı

Prensipte anlaşma sağlanan İrfan Can'a bütçe oluşturmaya çalışan sarı-kırmızılılar, ara transfer dönemi bitmeden Luyindama'yı satmayı başarabilirse Başakşehir'in kapısını çalacak.