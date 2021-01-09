İstanbul Valisi Ali Yerlikaya açıkladı! İşte İstanbul'da vakaların en fazla düştüğü ilçeler

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul'da koronavirüs vakalarında en fazla düşüşün yaşandığı ilçeleri Bakırköy, Adalar, Avcılar, Bahçelievler ve Sultangazi olarak açıkladı.

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İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul'daki koronavirüs vakalarına ilişkin sosyal medyadan açıklama yaptı. Vali Yerlikaya yaptığı açıklamada "Yılın ilk filyasyon toplantısı sonrası şunu memnuniyetle söyleyebilirim: Her geçen gün vaka sayımız azalıyor. Geçen haftaya oranla en çok düşüş; Bakırköy, Adalar, Avcılar, Bahçelievler ve Sultangazi’de. En az düşüş ise; Şişli, Şile, Üsküdar, Zeytinburnu ve Beyoğlu’nda." ifadelerini kullandı.