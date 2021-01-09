Salgın nedeniyle talep patladı fiyatı 5 kat arttı

Bağışıklık sistemine iyi geliyor

Kentte 10 yıldır aktarlık yapan Salih Altunsay, pandemi dönemi öncesinde Udi Hindi bitkisini çok az sayıda kişinin bildiğini belirterek, ‘’Şu anda Udi Hindiyi hem toz, hem de öğütülmemiş şekilde satıyoruz. Bu bitki Hindistan’dan bize ithal olarak geliyor. Üst solunum ve gribal enfeksiyon rahatsızlıklarına, nefes darlığı, bronşit gibi rahatsızlıklara iyi geliyor’’ dedi.