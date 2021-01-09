Salgın nedeniyle talep patladı fiyatı 5 kat arttı
DÜNYA genelinde etkisini gösteren yeni tip Covid-19 salgını sonrası bağışıklık sistemini güçlendiren 'Udi Hindi' bitkisine rağbet çoğaldı. Bitkinin fiyatı 5 kat artarak 350 TL'ye çıktı.
Hindistan’da geleneksel tıp tedavilerinde bağışıklık sisteminin güçlenmesi için ve vücutta mikrop atma özelliği bakımından yüzyıllardır kullanılan Udi Hindi bitkisi, Türkiye’de ilk olarak mart ayında görülen koronavirüs vakaları sonrası vatandaşların dikkatini çekti.
Bağışıklık sistemini güçlendirdiği belirtine bitki, yok satmaya başladı. Udi Hindi bitkisi, başta Hindistan ve Malaya Adaları olmak üzere birçok Asya ülkesinde yetişiyor. Udi Hindi, hem zencefil, bal, yoğurt gibi ürünlere karıştırılarak, hem de saf zeytinyağında 1 ay bekletilerek tüketiliyor.
Bağışıklık sistemine iyi geliyor
Kentte 10 yıldır aktarlık yapan Salih Altunsay, pandemi dönemi öncesinde Udi Hindi bitkisini çok az sayıda kişinin bildiğini belirterek, ‘’Şu anda Udi Hindiyi hem toz, hem de öğütülmemiş şekilde satıyoruz. Bu bitki Hindistan’dan bize ithal olarak geliyor. Üst solunum ve gribal enfeksiyon rahatsızlıklarına, nefes darlığı, bronşit gibi rahatsızlıklara iyi geliyor’’ dedi.
Pandemi döneminde vatandaşların Udi Hindiye rağbet gösterdiğini belirten Altunsay, hem kaynatılarak hem de yoğurdun içerisine katılarak tüketilebileceğini söyledi.