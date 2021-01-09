BIST 1.541
DOLAR 7,37
EURO 9,03
ALTIN 438,12
HABER /  YEREL
ADV Filistin kampları yardım bekliyor

Aydın'da kız yurdunun güvenlik görevlisi evinde ölü bulundu

Kuşadası ilçesi’nde Kredi Yurtlar Kurumu (KYK)’da kız öğrenci yurdunda güvenlik görevlisi olarak görev yapan, 41 yaşındaki Alkan Savur evinde ölü bulundu.

Abone ol

Aydın’ın Kuşadası ilçesi’nde dün akşam saatlerinden itibaren kendisinden haber alınamayan güvenlik görevlisinin yakınları durumdan şüphelenerek, Savur’un, Sabri Mumcu Caddesi üzerinde bulunan Nevzat Çiğdem apartmanında ki evine geldi.

Kapıyı defalarca çalan yakınları, güvenlik görevlisine hiçbir şekilde ulaşamadı. Çilingir yardımıyla kapıyı açan yakınları, Savur’un yerde hareketsiz şekilde yattığını gördü.

Adli Tıp'a sevkedildi
Olay yerine çok sayıda polis ekibi ve sağlık ekibi sevk edildi. Epilepsi hastası olduğu öğrenilen 41 yaşındaki Alkan Savur’un öldüğü tespit edildi.

Savur’un cenazesi otopsisi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Savcılık olayla ilgili soruşturma başlattı.

ÖNCEKİ HABERLER
Galatasaray, İrfan Can Kahveci transferi için yıldız ismi gözden çıkardı
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya açıkladı! İşte İstanbul'da vakaların en fazla düştüğü ilçeler
TIME Dergisi, Özlem Türeci ve Uğur Şahin çiftini kapağına taşıdı
Brahim Darri, BB Erzurumspor'a transfer oldu
Kızılay yardımlarını pazarda satan 11 kişi tutuklandı! '4 trilyon zarar'
Yasağı ihlal edince 'eniştem savcı' dedi
Stajyer kıza iğrenç taciz! Elini belime atıp yaslandı öpmeye çalıştı
Milan'dan Hakan Çalhanoğlu açıklaması!
Almanya'da huzurevine aşı yaptıran 13 kişi 1 hafta sonra koronaya yakalandı
Yeni sorun uzamış koronavirüs! Kimlerin riski daha yüksek?
Yorumlar