BIST 1.541
DOLAR 7,37
EURO 9,03
ALTIN 438,12
HABER /  SPOR
ADV Filistin kampları yardım bekliyor

Mohammed Kesselly Kamara, Hatayspor'da

Atakaş Hatayspor, son olarak TFF 1. Lig ekiplerinden Menemenspor'da forma giyen Mohammed Kamara'yı transfer etti.

Abone ol

Süper Lig'e bu sezon çıkmasına rağmen üst sıraları zorlayan ve oynadığı futbolla alkışları hak eden Atakaş Hatayspor, son olarak TFF 1. Lig ekiplerinden Menemenspor'da forma giyen Mohammed Kamara'yı transfer etti.

Atakaş Hatayspor'dan yapılan açıklamada "Kulübümüz, daha önce ABD takımlarından LA Galaxy II’de ve TFF 1.Lig takımlarından Menemenspor’da forma giymiş Liberyalı genç forvet oyuncusu Mohammed Kesselly Kamara ile 2.5+1 yıllık sözleşme imzaladı" denildi.

ÖNCEKİ HABERLER
Beşiktaş'ta Mandzukic olmazsa iki forvetten biri gelecek
Aydın'da kız yurdunun güvenlik görevlisi evinde ölü bulundu
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya açıkladı! İşte İstanbul'da vakaların en fazla düştüğü ilçeler
Mesut Özil transferinin Fenerbahçe'ye maliyeti belli oldu
Brahim Darri, BB Erzurumspor'a transfer oldu
Siber jandarma 2020'de binlerce siteyle ilgili işlem yaptı
Kızılay yardımlarını pazarda satan 11 kişi tutuklandı! '4 trilyon zarar'
Yasağı ihlal edince 'eniştem savcı' dedi
Stajyer kıza iğrenç taciz! Elini belime atıp yaslandı öpmeye çalıştı
Milan'dan Hakan Çalhanoğlu açıklaması!
Yorumlar