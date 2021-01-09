Mohammed Kesselly Kamara, Hatayspor'da

Atakaş Hatayspor, son olarak TFF 1. Lig ekiplerinden Menemenspor'da forma giyen Mohammed Kamara'yı transfer etti.

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Süper Lig'e bu sezon çıkmasına rağmen üst sıraları zorlayan ve oynadığı futbolla alkışları hak eden Atakaş Hatayspor, son olarak TFF 1. Lig ekiplerinden Menemenspor'da forma giyen Mohammed Kamara'yı transfer etti.

Atakaş Hatayspor'dan yapılan açıklamada "Kulübümüz, daha önce ABD takımlarından LA Galaxy II’de ve TFF 1.Lig takımlarından Menemenspor’da forma giymiş Liberyalı genç forvet oyuncusu Mohammed Kesselly Kamara ile 2.5+1 yıllık sözleşme imzaladı" denildi.