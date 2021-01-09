Ekonomist Selçuk Geçer'den bomba altın ve dolar yorumu! İkisi de yükseliş rekoru kıracak

Ekonomist Selçuk Geçer, ABD'deki olaylar sonrası çakılan dolar ve altındaki gelişmeleri yorumladı. Geçer, dolar kurunun ve altının tekrar yükselişe geçeceğini söyleyerek, her iki yatırım aracının da rekor kıracağını öne sürdü.

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Dolar 16 TL olacak iddiası sonrası kamuoyunda sert tepkilerin hedefi haline gelen ekonomist Selçuk Gezer, altın gümüş ve dolardaki sert düşüşleri değerlendirdi. Geçer'e göre bu düşüşler kalıcı değil, altın ve dolarda yeni yükseliş rekorları gelecek...

Dolar kaç Tl, dolarda son durum?

Dolarda düşüş devam ediyor. Hafta içinde 7.24'lere kadar gerileyen dolar kuru haftayı hafif bir yükselişle 7.37'den kapattı.

Dolar yorumu

Ünlü ekonomist Selçuk Geçer dolar kuru ile ilgili açıklama yaptı. Dolar kurunun yükselişe geçeceğini söyleyen Geçer, dolar kuru ile ilgili şu ifadeleri kullandı: Eğer ki Türkiye'nin cari açığı 40 milyar dolar olduysa. Kısa vadeli borçlar gelip kapıya dayandıysa. Baknlkcılık sistemi her geçen gün bir az daha bozuluyorsa, reel sektör büyük bir çıkmazdaysa işsizlik yüzde 30'a dayandıysa gerçek enflasyon yüzde 30'ların üzerindeyse ve kamu maliyesi bu kadar bozulmuşsa, bütçe bu kadar bozulup 2021 yılında 241 milyarlık bir açığa koşuyor ise. geçen yıl 130 milyar bu yıl 180 milyar liralık bir faiz ödememiz var ise burada tutmanız mümkün değil arkadaşlar.

Dolar kuru 'yükselecek' dedi

Geçer ayrıca dolar kuru ile ilgili ''Gevşer, geri gelir amma günün sonunda arkadaşlar bir gün uyandığımızda öyle bir ekonomik kırılma olur ki bu bu ekonomik ve finansal kırılma hiç bir şekilde sizin yollarınızı buralarda tutmanızı sağlamaz sağlayamaz. İstediğiniz kadar para harcayın dolar alır başını gider tutamazsınız arkadaşlar. Keza Euro ve sterlinde.'' dedi.

''Altın rekor kıracak''

Geçer, dolar kuru ile yanaşı altındakı son durumla da ilgili yorum yaptı. Altın fiyatlarının yükseleceğini ifade eden Geçer ''Altın cephesinde 1957 seviyesinden geriye geldi bugün 1910'u aşarı doğru zorladı. Altın fiyatları mümkün olduğunda aşağıya çekiliyor ki uygun fiyatlarda toplana bilsin Biden'in gelmedi artık çok net bir şekilde teşvikleri şart ediyor. Korona tehlikesi devam ediyor 87 milyon kişiyi geçmiş durumda arkadaşlar bu kadar hızlı irerleyen bir hastalık aynı zamanda ekonomiyi de köşeye sıkıştırmış olan bir hastalık . Altın fiyatlarında düşüş şartı yok açıklanan her teşvikte altının elimi hızlandıracak. 2021'de 2300 ve 2500 dolarları giden bir altın ons değeri göreceğiz.'' ifadelerini kullandı.

Gram altın ve gümüş yorumu

Dolar kuru ve altının ONS fiyatları ile ilgili konuşan Geçer, ''gram altın cephesinde ve gümüş cephesinde rekor denemeleri göreceğiz'' dedi.