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Ekonomist Selçuk Geçer'in paylaşımına tepki yağdı hani dolar 16 TL olacaktı

Dolar kuru 16-20 TL yükselecek iddiasıyla dikkatleri üzerine çeken ekonomist Selçuk Geçer'in son paylaşımı çıldırttı. Geçer'in Eee hani dolar düşünce enflasyon düşecekti. Boşuna düşmeyecek demedik!!!" açıklamasına tepki yağdı.

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Ekonomist Selçuk Geçer'in son dönemdeki dolar altın paylaşımları çok konuşuluyor. Geçer, "Büyük dalga", "dolar altın kırıp geçirecek", "büyük fırtına yaklaşıyor" söylemleriyle vatandaşları manipüle etmekle suçlanıyor.  Twitter hesabı ve Youtube kanalında aralık ayında yaptığı paylaşımlarda doların 2021'de 16-20 TL'ye çıkacağını, altının gramının da 1000 TL'nin üzerinde olacağını söyledi. 

Tahminleriyle ortalığı karıştıran Geçer, aralık ayı ortasında yaptığı açıklamasında dolar kurununun yıl sonunda 8.80'i zorlayacağını iddia etti. Paylaşımlarıyla hedef olan Geçer'in son paylaşımı, sosyal medyada tepki çekti.

"Boşuna düşmeyecek demedik!!!"

 Twitter hesabından bugün "Eee hani dolar düşünce enflasyon düşecekti. Boşuna düşmeyecek demedik!!!" paylaşımı yapan Geçer, eleştiri oklarını üzerine çekti. 

Yorum yağdı

Geçer’in paylaşımının altına kısa zamanda onlarca karşılık geldi. Selçuk Geçer’in daha önceki dolar paylaşımlarına atıfta bulunan takipçiler “Kötü bir ekonomistsin, hani dolar düşmeyecekti giderli sözler paylaşan çocuklar gibisin noktalama işareti koyunca ciddiye alınıyorsun falan sanıyosun hoca, Millete ne gaz verdin dolar15-16 lira olacak diye 8.50 den dolar alanların vah haline” şeklinde yorumlar geldi.

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