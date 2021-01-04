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Kars'ta üzerine baza kapağı düşen 20 yaşındaki genç kadın öldü! Yeni evlenmişti

KARS'ta Yonca Aladağ (20), adlı genç kadın yakınları tarafından yatak odasındaki yatak baza kapağının altında hareketsiz bulundu. Genç kadının ölümü yakınlarını kahrederken, birkaç ay önce dünyaevine girdiği öğrenildi.

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Kars'ın Kağızman ilçesi Akören köyünde üzerine baza kapağı düşen 20 yaşındaki genç kadın Kağızman Devlet Hastanesine kaldırıldı. Aladağ, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Yeni evlenmişti
Cenazesi otopsi yapılmak üzere Harakani Devlet Hastanesine kaldırılan Aladağ'ın birkaç ay önce dünyaevine girdiği öğrenildi.

Genç kadının ölümü üzerine yakınları sinir krizi geçirdi.

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