BIST 1.499
DOLAR 7,37
EURO 9,06
ALTIN 458,58
HABER /  DÜNYA

Güney Kore'de ölümler doğumları geçti! Hükümet tedirgin teşvik paketi gündemde

Güney Kore'de 2020 yılında ilk kez doğum oranı ölümlerin altında kaldı. Endişe yaratan gelişme nedeniyle yeni teşvik paketleri gündemde.

Abone ol

Güney Kore’de 2020'de doğum oranı 1 yıl içinde yüzde 10 düştü. 275 bin 800 bebek dünyaya geldi. İçişleri Bakanlığı "Politikamızda temel değişimlere gitmeliyiz" çağrısı yaptı.

Teşvikler yetersiz geldi
Güney Kore Devlet Başkanı Moon-Jae-in geçen ay, düşük doğum oranlarını artırmaya yönelik olarak, nakit desteği de dahil olmak üzere bir dizi teşvik açıklamıştı.

Devletin şu ana kadar sağladığı teşvikler çiftler tarafından yetersiz bulunuyordu.

Nedeni kariyer ve ev fiyatları
Nüfustaki azalma, işgücünü de azalttığından ülke ekonomisi için ciddi bir sorun teşkil ediyor. Doğum oranlarındaki düşmenin nedeni olarak ise,çocuk yapmanın kadınların mesleki gelecekleri için çok riskli olması gösteriliyor.

Ülkede ev fiyatlarının çok pahalı olması da çiftleri çocuk yapmaktan alıkoyuyor.

ÖNCEKİ HABERLER
İzmir Adliyesi'ne yapılan terör saldırısında şehit düşen Fethi Sekin’in yeni görüntüleri ortaya çıktı
İngiliz mahkemesi WikiLeaks'in kurucusu Julian Assange'ın ABD'ye iadesi talebini reddetti
Antalya'da kıskançlık tartışmasında eşi ve çocuklarını döven baba gözaltına alındı
HDP’ye hazine yardımının kesileceği iddiası Pervin Buldan’ı korkuttu! Yardımlar hakkımız
Öğretmen maaşları 2021 - Araştırma görevlisi zamlı memur maaşları
Profesör maaşı 2021 zammı! Mühendis ve avukat yeni zamlı maaşları
Kaymakam maaşları 2021 zammı ne kadar? Tüm memur maaşları
Genel müdür maaşı ne kadar oldu? 2021 Şube müdürü zamlı maaşları
Uzman doktor maaşları 2021 üniversite mezunu hemşire maaşları
Polis maaşları zamlı 2021 kaç lira? Yeni Başkomiser maaşları
Yorumlar