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Öğretmen maaşları 2021 - Araştırma görevlisi zamlı memur maaşları

2021 yılındaki zamla birlikte öğretmen maaşları 5 bin 615 liradan 6 bin 074 liraya yükseldi. Araştırma görevlisi maaşı ise 7.056 TL'den 7.621 TL'ye çıktı. 

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Temmuz-Aralık döneminde enflasyon yüzde 8,36 olarak gerçekleşti. Bu rakama göre memur ve memur emeklilerine yüzde 4.36 enflasyon zammı yapılacak. Memur ve memur emeklileri yüzde 3’lük de sözleşme zammı alacaktı. Böylece memur ve memur emeklileri ocak ayında toplam yüzde 7.36 zam alacak. En düşük memur maaşı 3 bin 812 liradan 4 bin 92 liraya, en düşük emekli memur aylığı da 2 bin 814 liradan 3 bin 21 liraya çıkacak.

Öğretmen ve araştırma görevlisi maaşları
2021 yılındaki zamla birlikte öğretmen maaşları 5 bin 615 liradan 6 bin 074 liraya yükseldi. Araştırma görevlisi maaşı ise 7.056 TL'den 7.621 TL'ye çıktı. 

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