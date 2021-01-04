Genel müdür maaşı ne kadar oldu? 2021 Şube müdürü zamlı maaşları

2021 yılındaki zamla birlikte genel müdür maaşı 14.917 TL oldu. Üniversite mezunu şube müdürü maaşı da 7.862 TL olarak ödenecek.

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Temmuz-Aralık döneminde enflasyon yüzde 8,36 olarak gerçekleşti. Bu rakama göre memur ve memur emeklilerine yüzde 4.36 enflasyon zammı yapılacak. Memur ve memur emeklileri yüzde 3’lük de sözleşme zammı alacaktı. Böylece memur ve memur emeklileri ocak ayında toplam yüzde 7.36 zam alacak. En düşük memur maaşı 3 bin 812 liradan 4 bin 92 liraya, en düşük emekli memur aylığı da 2 bin 814 liradan 3 bin 21 liraya çıkacak.

Genel müdür- Şube müdürü maaşları

2021 yılındaki zamla birlikte genel müdür maaşı 14.917 TL oldu. Üniversite mezunu şube müdürü maaşı da 7.862 TL olarak ödenecek. Polis memurlarının maaşları 6 bin 883 liraya, başkomiser maaşları ise 7 bin 858 liraya çıktı. Öğretmen maaşları 5 bin 615 liradan 6 bin 074 liraya yükseldi. Araştırma görevlisi maaşı ise 7.056 TL'den 7.621 TL'ye çıktı. Vaiz maaşları 5 bin 836 liradan 6 bin 311 liraya yükseldi. Uzman doktorların maaşları 9 bin 337 liraya, üniversite mezunu hemşirelerin maaşları ise 5 bin 893 liraya çıktı.