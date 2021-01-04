Son dakika Bakan Lütfi Elvan'dan enflasyon açıklaması!

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan son dakika Aralık enflasyonu ile ilgili açıklama yaptı. Elvan, "Para politikasına, yapısal boyutta atılan adımlarla destek vereceğiz. 2021, makroekonomik istikrara odaklanan bir reform yılı olacak." dedi.

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Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, Twitter hesabı üzerinden enflasyon rakamlarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Bakan Lütfi Elvan, 2021 yılının, makroekonomik istikrara odaklanan bir reform yılı olacağını vurguladı.

Elvan, açıklamalarına şu sözlerle devam etti:

"Enflasyonla mücadelede bütüncül bir yaklaşımla kararlı bir duruş sergileyeceğiz. Para politikasına, yapısal boyutta atılan adımlarla destek vereceğiz.

'Mali disiplini kaliteli ve istikrarlı bir yapıya kavuşturacak tedbirleri de alacağız.'

Para politikasının enflasyona odaklı şekillendiği bu dönemde pandemi koşullarının getirebileceği ilave destek ihtiyacı, seçici ve hedefli kamu maliyesi politikaları üzerinden sağlanacaktır. Mali disiplini kaliteli ve istikrarlı bir yapıya kavuşturacak tedbirleri de alacağız."

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