BIST 1.499
DOLAR 7,37
EURO 9,06
ALTIN 458,58
HABER /  EKONOMİ

Son dakika Bakan Lütfi Elvan'dan enflasyon açıklaması!

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan son dakika Aralık enflasyonu ile ilgili açıklama yaptı. Elvan, "Para politikasına, yapısal boyutta atılan adımlarla destek vereceğiz. 2021, makroekonomik istikrara odaklanan bir reform yılı olacak." dedi.

Abone ol

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, Twitter hesabı üzerinden enflasyon rakamlarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Bakan Lütfi Elvan, 2021 yılının, makroekonomik istikrara odaklanan bir reform yılı olacağını vurguladı.

Elvan, açıklamalarına şu sözlerle devam etti:

"Enflasyonla mücadelede bütüncül bir yaklaşımla kararlı bir duruş sergileyeceğiz. Para politikasına, yapısal boyutta atılan adımlarla destek vereceğiz.

'Mali disiplini kaliteli ve istikrarlı bir yapıya kavuşturacak tedbirleri de alacağız.'
Para politikasının enflasyona odaklı şekillendiği bu dönemde pandemi koşullarının getirebileceği ilave destek ihtiyacı, seçici ve hedefli kamu maliyesi politikaları üzerinden sağlanacaktır. Mali disiplini kaliteli ve istikrarlı bir yapıya kavuşturacak tedbirleri de alacağız."

Ayrıntılar geliyor...

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Polis maaşları 2021 enflasyon zammı! Öğretmen, imam, bekçi maaşları zam listesi Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Tümer Metin, bu kez Sergen Yalçın'ı övdü
Borsa İstanbul'dan gün ortasında rekor seviye! 1,44 değer kazandı
Diyarbakır'da derslerde PKK propagandası yapan öğretmen gözaltına alındı
YÖK Başkanı Yekta Saraç'tan önemli açıklamalar! Gözle görülür bir iyileşme var
Bursa'da kısıtlamada fuhuş pazarlığı yapan kadına 3 bin 577 TL ceza
Koronavirüsün yeni bir etkisi daha çıktı Başhekim Prof. Dr. Evren Yaşar açıkladı
Ordu'da her satırı dehşet! Boşanmak isteyen eşine ölüm tehditleri savuran koca yakalandı
Ocak ayı kira zam oranları belli oldu! Konut kira zammı 2021 ne kadar olacak?
Meral Akşener'den emekli ve memura zam yorumu: Memura emekliye ‘aç kal’ diyorlar
Milli Piyango'da 75 milyonluk ikramiye kavgası! Varlık Fonu'na devri olay oldu
Yorumlar 3 yorum