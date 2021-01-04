Meral Akşener'den emekli ve memura zam yorumu: Memura emekliye ‘aç kal’ diyorlar

2021 yılında emeklilere yapılacak zam oranına tepki gösteren İYİ Parti lideri Meral Akşener, “Memura emekliye ‘Aç kal’ diyorlar. Nasıl olacak. Siz 13 uçakla uçun 'İtibardan tasarruf olmaz' deyin. Köprülere adamların cebine girsin diye yüzde 25 zam yapın. Ama garibana yüzde 7-8 zam. Bu zihniyetle böyle olur. Yazık günah” dedi.

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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Fox TV'de İsmal Küçükkaya ile Çalar Saat programında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Yayında iken açıklanan Aralık ayı enflasyon rakamları ve emekliler ile memurlara yapılan zammı eleştiren Akşener'in açıklamalarından satır başları şöyle:

- Köprülere yüzde 25'e yakın zam. Asgari ücrete yüzde 21'e yakın zam yapılıyor. Saray’ın bütçesine ise yüzde 28 zam. Diğer taraftan geçilmeyen köprüleri yapan 5 müteahhit için 30 milyar TL para konuyor. Tarımda 2010'da 71 milyar dolarlık tarım üretimi yapılırken bugün 41-42 milyar dolar…

- Ben aylardır geziyorum. Biz esnaf için uyarı yaptık maalesef kös dinledi arkadaşlar. Esnaf kepenk kapatıyor. Biz dedik ki geliri olmayan ailelere 500 TL destek versin. Esnaf da iş yapsın sanayi de iş yapsın. Hiç biri yerine getirilmedi. Faizsiz, bir yıl boyunca geri ödemesiz yardımlar verilsin dedik, olmadı.”

Kemal Derviş'in ekonomi paketini 2008'e kadar sürdürdüler

- ‘AK Parti ilk zamanlarında çok başarılıydı’ diyorlar. Başarılı olunan alanlar var ama ekonomide tam bir başarıdan bahsetmek mümkün değil. Kemal Derviş'in ekonomi paketini 2008'e kadar sürdürdüler.

- Sürdürülebilir kalkınma programına dönmek gerekiyordu ama dönemediler. Üretim azaldı, dışarıdan alım arttı. Lüks yaşam alışkanlık haline geldi.

Kim inanıyor enflasyonun yüzde 14.6 olduğuna

- 2010'dan sonra güveni yıkan tavırlar tutumlar başladı. Ekonomiyi iyi hale getirmenin yolu güven vermektir. Merkez Bankası, TÜİK, Meclis, üniversitelerin itibarını yerle bir ederseniz.

- Bu işin içinden çıkamazsınız. Acemoğlu'nun bir tezi var. Türkiye negatif bir döngü içerisinde. Şeffaflık olmadığı için kim inanıyor ki 14.6 olduğuna. Ben inanmıyorum. Gıda enflasyonu yüzde 28. Fakirin, dar gelirlinin enflasyonunu ayrı ölçün dedik.

Memura emekliye aç kal diyorlar

- 2 bin 850 TL civarında bir zam yapıldı. 500 TL zam yapıldı 750 TL işveren para ödeyecek. Şimdi ne olacak işveren işçi çıkaracak. İnsanlar iş bulamayacak, üretim daralacak. 100 milyar TL bir harcama doğuyordu bizim bu dediğimizden 450 milyar TL bütçeye.

- Memura emekliye ‘Aç kal' diyorlar. Nasıl olacak. Siz 13 uçakla uçun ‘İtibardan tasarruf olmaz’ deyin. Köprülere adamların cebine girsin diye yüzde 25 zam yapın. Ama garibana yüzde 7-8 zam. Bu zihniyetle böyle olur. Kıbrıs'a 7 ayrı uçakla gidiliyor. Yazık günah.