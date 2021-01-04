Son sakatlığı bardağı taşırdı! Yönetim Falcao'nun biletini kesti

Galatasaray’da 1.5 yılda 9 milyon Euro kazanan Radamel Falcao’nun sürekli sakatlanması artık yönetimi bıktırdı. Galatasaray, ara transferde Falcao ile yollarını ayırma kararı aldı.

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Galatasaray'da Radamel Falcao devri sona eriyor. Sarı-Kırmızılı takıma geçen sezonun başında transfer olan ve 1.5 yılda 9 milyon Euro'yu cebine koyan Kolombiyalı golcü bu süreçte 31 maçta oynadı, 32 maçı ise sakatlığı sebebiyle kaçırdı. Son olarak Antalya maçındaki sakatlığı bardağı taşırdı.

En kritik maçlarda sakatlığı sebebiyle takımda yer almayan Falcao'dan yönetim ara transfer döneminde takım bulmasını isteyecek. Kolombiyalı futbolcu kesin olarak gönderilecek.

En ciddi talibi Inter Miami

Galatasaray'ın biletini kestiği Falcao'nun en ciddi talibi ise Inter Miami. Galatasaray, devre arasında kulübe resmi teklif gelmesi halinde Falcao için bonservis bedeli talep etmeyecek.

4-6 hafta yok

Antalyaspor ile oynanan maçta sonradan oyuna girmesine rağmen sahada fazla kalamayan ve sakatlığı nükseden Falcao, kenara gelmek zorunda kaldı. Falcao'nun en az 4-6 hafta sahalardan uzak olması bekleniyor.

9 maçta 5 gol

Kolombiyalı golcü, bu sezon 8 Süper Lig, 1 de UEFA Avrupa Ligi toplam 9 maçta oynadı ve rakip fileleri 5 kez havalandırdı.